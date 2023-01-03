Жительница Могилева целый год ездила на такси за чужой счет 6 3.01.2023, 16:54

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Все из-за бэушного телефона.

С заявлением в милицию обратилась 34-летняя могилевчанка. Она сообщила, что с ее банковской карты пропало около 500 белорусских рублей. Женщина редко пользовалась именно этой картой, поэтому не сразу обнаружила, что кто-то почти на протяжении года снимал с нее небольшие суммы. Оказалось, списания уходили на поездки в такси.

«В итоге выяснилось, что чужие деньги тратила 18-летняя девушка, — рассказали в УВД региона. — Оказалось, в свое время она купила б/у смартфон заявительницы. К мобильнику была привязана банковская карта. Бывшая владелица забыла ее отвязать от проданного устройства. Этим и воспользовалась молодая горожанка. На протяжении года она ездила на такси за чужой счет, оплачивая поездки мобильным приложением».

В отношении девушки следователи возбудили уголовное дело.

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