Капитан HIMARS обратился к военнослужащим РФ

Капитан HIMARS обратился к военнослужащим РФ6
- 3.01.2023, 17:09
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Оккупантам рассказали, как вернуться домой живыми.
В Сети появилось видео обращения «Капитана HIMARS» к военнослужащим армии России.
«Русский солдат! Меня зовут Капитан HIMARS. Я — твой шанс вернуться домой живым.
Дай мне координаты мест, где сосредоточена бронированная техника, находятся штабы, боеприпасы, и я не буду бить по расположениям [солдат]. Я уничтожу только арту, снаряды и топливо. Тогда никто не пошлет тебя в атаку на убой. Так ты сохранишь свою жизнь и жизни своих друзей», — заявил боец на фоне работы артиллерийского ракетного комплекса.