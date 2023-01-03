Капитан HIMARS обратился к военнослужащим РФ 6 3.01.2023, 17:09

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Оккупантам рассказали, как вернуться домой живыми.

В Сети появилось видео обращения «Капитана HIMARS» к военнослужащим армии России.

«Русский солдат! Меня зовут Капитан HIMARS. Я — твой шанс вернуться домой живым.

Дай мне координаты мест, где сосредоточена бронированная техника, находятся штабы, боеприпасы, и я не буду бить по расположениям [солдат]. Я уничтожу только арту, снаряды и топливо. Тогда никто не пошлет тебя в атаку на убой. Так ты сохранишь свою жизнь и жизни своих друзей», — заявил боец на фоне работы артиллерийского ракетного комплекса.

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