Медики назвали продукт, который укрепляет сердечно-сосудистую систему 3.01.2023, 17:20

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Специалисты рекомендуют его употреблять каждый день.

Многие люди ассоциируют орехи с высоким содержанием энергии. Но они содержат важные грубые вещества, ценные ненасыщенные жирные кислоты, витамины, минералы и вторичные растительные вещества. Помимо прочего, эти питательные вещества положительно влияют на уровень липидов в крови и сердечно- сосудистую систему, пишет lenta.ua.

Орехи содержат мало воды, но много жиров, белков, углеводов и клетчатки. Особо ценны ненасыщенные жирные кислоты, пишет Федеральный центр питания (BZfE). В недавнем заявлении BZfE рекомендует съедать горсть орехов каждый день.

Орехи имеют много полезных свойств: они содержат ценный белок, богаты витаминами группы В, витамином Е, а также калием, натрием, магнием и фосфором.

Считается, что содержащиеся в нем моно- и полиненасыщенные жирные кислоты ( омега-три жирные кислоты), некоторые антиоксиданты (полифенолы) и пищевые волокна положительно влияют на уровень липидов в крови и сердечно-сосудистую систему.

Это показывают и научные исследования. По их словам, орехи пекан и грецкие орехи могут помочь снизить уровень холестерина. А арахис может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

По данным BZfE, бразильские орехи являются отличным поставщиком селена . Два бразильских ореха (8 граммов) уже соответствуют расчетному значению адекватного потребления селена в 60 мкг (женщины) или 70 мкг (мужчины).

Этот микроэлемент защищает организм от повреждения клеток радикалами и необходим для выработки гормонов щитовидной железы. Но бразильские орехи часто обсуждают, потому что они могут быть радиоактивными.

Причина этого в том, что дерево бразильского ореха, которое в основном растет в диком виде в Южной Америке, имеет особенно тонкую корневую сеть и поэтому может поглощать большое количество радия , который естественным образом содержится в почве.

Но не нужно беспокоиться. Употребление двух бразильских орехов в день увеличивает естественную радиационную нагрузку у взрослых вдвое, но, по данным Федерального управления по радиационной защите, никто не должен ожидать негативных последствий для здоровья от воздействия такого уровня радиации.

В принципе, однако, прием селена может происходить и с другими продуктами, содержащими селен. По данным Немецкого общества питания ( DGE ), к ним относятся мясо, яйца, рыба, капуста, лук, овощи, грибы, бобовые и спаржа.

В веганской диете селен является одним из важнейших микроэлементов. Тем не менее, селенсодержащие пищевые добавки следует принимать – если вообще принимать – только после консультации с врачом.

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