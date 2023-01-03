В Гомеле политзаключенного осудили второй раз за полгода 3.01.2023, 17:37

АНДРЕЙ ПОДНЕБЕННЫЙ

Всего Андрею Поднебенному присудили почти 17 лет колонии.

В Гомельском областном суде 3 января вынесли второй за полгода приговор в отношении 34-летнего политзаключенного Андрея Поднебенного. Он имеет российское гражданство, но с шести лет живет в Беларуси и имеет вид на жительство, сообщает «Вясна».

Первый раз Андрея приговорили к 15 годам колонии в условиях усиленного режима по ряду тяжких статей Уголовного кодекса Беларуси, в том числе за «акт терроризма» за поджог машины начальника Управления департамента исполнения наказаний. Теперь Андрея судили по четырем уголовным статьям, в том числе за «содействие экстремистской деятельности» и «разжигание иной социальной вражды и розни». В итоге к 15 годам заключения ему добавили еще один год и восемь месяцев колонии в условиях усиленного режима. Кроме того, политзаключенного оштрафовали на 1000 базовых величин (37 000 белорусских рублей). Дело в закрытом режиме рассматривал судья Руслан Царук.

Андрея задержали 5 ноября 2021 года и поместили под стражу. Почти месяц он был в СИЗО КГБ в Минске, затем его перевели в СИЗО-1, а с 15 декабря 2021 года и до сих пор Поднебенный находится в гомельском СИЗО-3.

23 мая 2022 года КГБ внес Андрея в «список лиц, причастных к террористической деятельности».

Поддержите Андрея письмами: СИЗО-3, 246003, г. Гомель, ул. Книжная, 1А, Андрей Валентинович Поднебенный.

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