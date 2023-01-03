«Вагнеровцы» важнее: всплыли интересные детали ликвидации оккупантов в Макеевке 3.01.2023, 17:39

Для мобилизованных из Самары выбрали отдельное здание.

Вооруженные Силы Украины нанесли удар по базе российских оккупантов в Макеевке: большое количество новомобилизованных захватчиков и их военной техники разместили на пустыре в здании учебного заведения, что стало прекрасной целью для украинских защитников.

Об этом рассказал экс-замминистра информационной политики Украины и эксперт по вопросам информационных войн и конкурентной разведки Дмитрий Золотухин.

«Вагнеровцы» выбрали для размещения несколько более безопасных зданий, куда поселили рекрутированных зэков. Вместо этого новомобилизованным оккупантам из Самары дали помещение, которое не отвечает никаким требованиям безопасности.

«После жесткого наезда на Герасимова «вагнеровцы» чувствуют себя там королями и ходят поджопники кадровым офицерам раздают. Местные командиры пытаются «вагнеровцам» не противоречить, потому что никакого ответа после наезда на Герасимова не было. Никто начальника российского генштаба защищать не стал», - объяснил Золотухин.

В связи с этим так называемых «мобиков» из Самары не стали подселять к «вагнеровцам», а выбрали отдельное здание, стоящее посреди пустыря, в радиусе 300 метров от которого нет ни домов, ни других построек.

«Вот так – зэков на фронте берегут больше, чем «мобиков». Потому что даже зэки добровольно подписали контракт. Те, кто не захотел – остались сидеть в тюрьме. А «мобиков» никто не спрашивал – хотят они подышать или нет», - резюмировал эксперт.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».