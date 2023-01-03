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В Минске произошла серьезная авария: троллейбус врезался в фуру

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  • 3.01.2023, 18:10
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В Минске произошла серьезная авария: троллейбус врезался в фуру

Шесть человек госпитализированы.

В Минске произошла серьезная авария, троллейбус врезался в фуру. От удара смяло кабину троллейбуса, шесть человек, в том числе ребенка, госпитализировали.

Как сообщили в Следственном комитете, днем 3 января 37-летняя водитель троллейбуса въехала в фуру, стоящую в крайней правой полосе по улице Академической в Минске. Большегруз остановился из-за технической неисправности.

В Минздраве сообщили, что водитель троллейбуса и пять пассажиров госпитализировали. Взрослых доставили в БСМП, ребенка — в РНПЦ неврологии и нейрохирургии.

Сейчас пострадавшим проводятся необходимые исследования, оказывается медицинская помощь.

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