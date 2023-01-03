Уничтожение батальона россиян в Макеевке — это только начало 3 3.01.2023, 18:16

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Случаи с ударами ВСУ по скоплениям мобилизованных будут повторятся.

Уничтожение батальона мобилизованных в Макеевке — не разовая ошибка, и ее невозможно исправить в нынешних условиях. Подобные удары повторятся.

Об этом в своем блоге в Twitter пишет известный российский военный эксперт Ян Матвеев.

Российские мобилизованные компактно остановились в здании ПТУ в Макеевке, прихватив с собой боеприпасы и технику. ВСУ об этом узнали и залпом «Хаймарса» батальон уничтожили. «Военкоры» на разные голоса воют, какую ужасную ошибку совершили командиры. Но все сложнее!

Предложение распределить солдат по разным точкам временной дислокации (домам или подвалам) звучит здраво. Скажем, в одном подвале ночуют 10 человек. Если ударят, потери будут, но не критичные. Но на деле, когда речь о большом количестве солдат, это практически невозможно.

Сами подумайте, в ПТУ был батальон, допустим человек 600, то есть понадобится минимум 60 подвалов, чтобы разместить всех относительно безопасно!

В большом городе, вроде Макеевки, их можно найти, да. Но! Теперь давайте подумаем, а как будет функционировать такой батальон?

Самое простое — еда. Обычно «в полях» еду готовит батальонная полевая кухня. Ее затем либо раздают на месте, либо разносят в так называемых ТВНах (больших флягах) сразу на роту. Я и сам такие носил несколько раз.

Теперь представьте, что с таким ТВНом надо обойти несколько подвалов, а точнее 10, и везде еще все раздать. И речь не о передовой, где подобное ожидаемо, а о тыле. Скажете — можно решить. Ну, наверное, да, но сложности прибавит. Идем дальше.

Батальон создан не для того, чтобы его по подвалам рассовывать, а чтобы им командовать, чтобы он воевал или чем-то еще полезным на войне занимался. Для этого им надо руководить. Если мы вернемся к схеме 10 человек на подвал, значит у взводного 3 подвала, у ротного уже 9-10.

Если вы думаете, что дисциплина у людей, по 10 человек сидящих в подвале, крутая и они смогут заранее выйти на построение, услышать сигнал тревоги или четко действовать в критической ситуации, значит вы плохо понимаете реальность российской армии.

Без окрика офицера ничего сделано не будет. Возможно, ветераны, воюющие долго, действуют лучше. Но напомню, речь про мобилизованны неопытных, неумелых и немотивированных. Только чтобы собрать таких по подвалам на поверку, придется потратить кучу времени.

То же касается и всего остального. Собрать солдат на раздачу оружия или боекомплекта, даже просто сделать объявление, становится трудной задачей. Этот вопрос можно было бы решить рациями. Но! Сами знаете, что с этим в российской армии совсем плохо.

Вы спросите, а на кой черт вообще всех собирать где-то и как-то? А потому что дисциплина, порядок и боевой дух армии строится на двух базисах: единообразии и осознании количества. Если солдат не собирать в одну кучу время от времени, они забудут, что их много и они сила.

Пропадет и дисциплина. Оставьте солдата изолированным где-то там на хоть какой-то срок, и он может даже задуматься, а не проигрывает ли его армия войну. В общем, групповые активности армии нужны как воздух, это доказывает их наличие во всех ВС мира.

Ну а в продолжение я хотел бы спросить вас: если 600 солдатам нужно 60 подвалов, то сколько нужно для 60 000 солдат? 6 000 подвалов. Не уверен, есть ли столько подходящих в Макеевке. А вот мобилизованных там и в округе много, десятки тысяч.

Всего на фронте сейчас от 150 до 200 тысяч мобилизованных. Думаю, не меньше половины (75- 100 тысяч) из них в тылу и очень многие как раз в Донецке и окрестностях, просто потому что там с логистикой проще.

И вот представьте, что вы должны разместить по городу 20 000 человек, то есть вы возьмете и распихаете их по 2000 подвалов по всему городу, мобилизованных без дисциплины, опыта и желания воевать. Что получится? Одни разбегутся, другие пойдут воровать и повально все напьются в зюзю. 20 000 солдат исчезнут!

Понимаете, к чему я клоню, да? Тот кто размещал мобилизованных в одном месте, наверняка был не слишком умным. Был бы умным, свалил бы с войны. Но и делал он это явно от безысходности, иначе контролировать их было бы невозможно, да и мест (тех самых подвалов), думаю, не так много.

Не забудьте и то, что мобилизованных зачастую надо буквально охранять. Они же разбегутся, чуть что. Многие эксперты и генералы говорят, что новая живая сила (мобилизованные) - это преимущество российской армии. Чтобы это преимущество реализовать, его как раз надо концентрировать.

Понятно, что концентрировать не в одной школе или ПТУ, а на фронте. Но туда надо еще довезти все эти батальоны, не растеряв их по подвалам, не раскидав их не пойми где без дисциплины. Отсюда и такие решения, как расположение батальона в одном месте.

Может, вам кажется, что я оправдываю командиров, разместивших батальон в одном здании ПТУ. Нет, я пытаюсь объяснить, что это решение было плохим, но неизбежным в нынешних условиях, именно поэтому эта ошибка будет повторяться.

Как ее исправить? Да очень просто! Надо всех мобилизованных в составе рот и батальонов погрузить на «КамАЗы» и «Уралы», а затем вывезти с оккупированной территории Украины в Россию. Вместе с ними стоит взять и других военнослужащих путинской армии. Это для начала. Только так можно максимально сохранить им жизнь.

Пока есть «Хаймарсы», пока зона огневого контроля ВСУ больше 70 километров от линии фронта, как ни размещай солдат, технику или боеприпасы, они будут уничтожаться. Это все равно, что искать верный способ бежать на пулемет в чистом поле: что петляй, что прямо беги — все умрешь.

Российская армия проиграла войну и вынуждена принимать решения в заведомо невыгодной ситуации, переломить которую не в силах. Путину плевать на жизни людей, поэтому мобилизованные будут умирать все чаще.

Там, где раньше снаряд убивал 3 человека, теперь будет убивать 30 человек. Это главное следствие притока живой силы в виде мобилизованных. Их на фронте ждет только смерть.

Волнует ли смерть десятков солдат (а в реальности сотен) командующих путинской армией? Ну вы же не так наивны, правда?

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