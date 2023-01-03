В Беларуси с января подняли тарифы на электричество: сколько теперь будем платить? 1 3.01.2023, 18:27

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Очередное повышение запланировано на июнь.

С января этого года, как и в 2022-м, подняли тарифы на электроэнергию. Они выросли как для тех, у кого установлены газовые плиты, так и для тех, у кого электрические. Рост — почти 6%. Также с января выросли тарифы для обогрева жилья, их поднимут еще и с 1 июня.

Напомним, в 2022-м чиновники отменили июньское повышение тарифов на электричество для отопления жилья, но в 2023-м они частично решили наверстать — расценки в итоге поднимут больше, чем планировали в прошлом году. «Зеркало» посмотрело, как изменились тарифы на электроэнергию и на сколько вырастут счета за электрообогрев жилья.

На сколько выросли одноставочные тарифы

В Беларуси сейчас действуют два одноставочных тарифа. Первый — для тех, у кого установлены газовые плиты, а второй — для тех, у кого электрические. То есть всю потребленную электроэнергию считают по одному тарифу. Для жилья с газовыми плитами тариф увеличился до 0,2459 рубля за кВт•ч (ранее — 0,2321 рубля), а для жилья электроплитами — до 0,209 рубля (ранее — 0,1973 рубля). Рост — почти на 6%.

Если расходовать в январе 200 кВт•ч, то для квартиры с электрической плитой выйдет 41,8 рубля, а в декабре прошлого года за такой же потребленный объем вышло бы 39,46 рубля.

Тарифы на электроэнергию по времени суток

Также существуют тарифы на электроэнергию по времени суток. Для тех квартир, в которых установлена электроплита, тариф по двум временным периодам с 1 января вырос в среднем почти на 6%. Так, с 22.00 до 17.00 тариф с начала этого года составляет 0,1463 рубля за кВт·ч (ранее — 0,1381 рубля), с 17.00 до 22.00 — 0,418 рубля за кВт·ч (ранее — 0,3946 рубля). То есть днем и ночью энергия стоит дешевле, вечером — дороже.

Тариф на электроэнергию по трем временным периодам (речь о квартирах с электроплитами) с 1 января составляет: с 23.00 до 6.00 — 0,1254 рубля за кВт·ч (ранее — 0,1184 рубля), с 17.00 до 23.00 — 0,3762 рубля (ранее — 0,3551 рубля), остальное время суток — 0,1463 рубля (ранее — 0,1381 рубля). Можно выбрать один из тарифов на свое усмотрение.

Выросли также тарифы для квартир с газовыми плитами по времени суток по временным периодам.

Как изменили экономически обоснованные тарифы

С 1 января вырастут полные тарифы на электроэнергию. Одноставочный тариф (в том числе для нужд отопления и горячего водоснабжения) увеличили до 0,2705 рубля за 1 кВт·ч (ранее — 0,2552 рубля). То есть за 100 кВт∙час нужно будет заплатить 27,05 рубля вместо прежних 25,52 рубля.

С января также изменились полные тарифы на электроэнергию по времени суток.

Что изменили по тарифам для обогрева жилья

Те, кто хочет обогревать жилье электричеством, могут выбрать один из двух тарифов. Первый вариант — одноставочный тариф, который действует как на обогрев, так и на все остальные нужды. Этот тариф с 1 января увеличили до 0,1025 рубля за 1 кВт∙ч (ранее — 0,0981 рубля), а с 1 июня его повысят до 0,1057 рубля. При этом тарифе не нужно устанавливать специальный отдельный счетчик отопления. Этим тарифом могут воспользоваться как владельцы частных домов, так и жильцы многоквартирных домов.

К примеру, если расходовать в январе 350 кВт∙ч в месяц, то к оплате будет 35,88 рубля, а с 1 июня — 37 рублей. В декабре прошло года за такой же потребленный объем была бы выставлена сумма в 34,34 рубля.

Еще один дифференцированный тариф — по двум временным периодам. Как и одноставочный тариф, этот действует как на обогрев, так и на все остальные нужды. Устанавливать специальный отдельный счетчик отопления не нужно. В период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) тариф с 1 января составляет 0,0718 рубля за 1 кВт·ч (ранее — 0,0687 рубля), а с 1 июня — 0,074 рубля. В остальное время суток с 1 января электроэнергию считают по тарифу в 0,1333 рубля за 1 кВт·ч (ранее — 0,1275 рубля), а с 1 июня — по 0,1374 рубля. Если расходовать 350 кВт∙час в месяц (с 23.00 до 6.00), то сейчас к оплате сумма в 22,26 рубля, с 1 января — 24,05 рубля, а с 1 июня — 24,57 рубля. Этот тариф действует на обогрев и на все остальные нужды. При этом под него не требуется специальный отдельный счетчик отопления.

Третий вариант — установить дополнительный специальный счетчик, который сейчас считает потраченную электроэнергию на отопление по тарифу 0,0398 рубля за 1 кВт·ч. С 1 января этот тариф повышать не будут, а с 1 июня он вырастет до 0,0449 рубля. Напомним, в 2022 году с начала лета этот тариф подняли до 0,0433 рубля, но потом открутили его обратно.

Этот тариф предполагает, что остальная потребленная электроэнергия, в том числе на приготовление еды, стирку, освещение дома, считается по второму основному счетчику и оплачивалась по одному из существующих тарифов — по объему или времени потребления. Этот тариф в народе называют «три копейки».

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