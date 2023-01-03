Первый танкер прибыл: Германия начала импорт газа из США 3 3.01.2023, 18:55

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Судно доставило 170 000 метров кубических сжиженного газа.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину и введенных против агрессора санкций, Германия дала старт импорту газа из США, пишет «Униан».

Немецкий энергетический концерн Uniper, сообщил о том, что танкер Maria Energy уже прибыл в новый LNG-терминал в Вильгельмсхафене.

Судно доставило 170 000 куб. м сжиженного газа, что соответствует примерно 97 млн куб. м после регазификации.

Поставщиком газа стала компания Venture Global, партию отгрузили с завода Calcasieu Pass в Луизиане.

Терминал для приема сжиженного газа в Вильгельмсхафене был открыт 17 декабря 2022 года. С помощью плавучей установки для хранения и регазификации Hoegh Esperanza Германия сможет импортировать около 5 млрд кубометров природного газа в год.

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