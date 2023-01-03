Хакеры получили информацию о здоровье Лукашенко

Хакеры получили информацию о здоровье Лукашенко5
- 3.01.2023, 19:05
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В Сети появились справки о ПЦР-тестировании диктатора.
31 декабря 2022 года белорусские хакеры произвели атаку на «Республиканский клинический медицинский центр» управления делами Лукашенко, получив большое количество различных данных с компьютеров учреждения.
На сайте клиники появилось предупреждение для белорусского диктатора.
Сегодня Telegram-канала «Алиса рассказывает» начал публиковать закрытую информацию, связанную со здоровьем Лукашенко.
В частности, в Сети появились справки о ПЦР-тестировании диктатора и его сына Николая. Диктатор проходил тестирования перед поездками к Путину.
«Причем до лета 2021 года для встречи было достаточно пройти тестирование один раз. Но с сентября 2021 года правила изменились. То ли Кремль испугался и бункера оказалось недостаточно, но тестироваться Лукашенко дальше приходилось несколько раз. И всегда тестирование проходило перед тем, как два одиночества опять встретятся. Буквально по два три теста в течение нескольких дней, предшествующих визиту в Россию», — пишет Telegram-канал.
Хакеры отмечают, что многие справки выписывались абы как:
— Иногда справка выписывалась заранее, до того, как наступил день тестирования. Часто перепутаны номера документов.
Telegram-канал выложил справки о ПЦР-тестировании Лукашенко в открытый доступ.