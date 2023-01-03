Политзаключенный Александр Федута попал в больницу 3 3.01.2023, 19:16

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Александр Федута

фото: Euroradio

У него проблемы с сердцем.

Белорусский литературовед и политтехнолог, политзаключенный Александр Федута попал в тюремную больницу. По словам источника «Зеркала», ему ставят капельницы и снимают отеки с ног.

21 декабря, спустя сутки после перевода Федуты в могилевскую колонию, его положили в больницу, чтобы «поддержать сердце».

— Делают капельницы, снимают отеки с ног. Условия в больнице хорошие. Это плановое обследование. Поскольку он думает про книжные бандероли и сожалеет, что не успел посетить библиотеку, его состояние уже получше. Он не жалуется на недомогание, — рассказал наш источник.

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