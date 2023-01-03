Буданов рассказал, когда Украина может победить 3.01.2023, 19:25

Кирилл Буданов

Прогноз от главы украинской разведки.

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что 2023 год может стать победным для Украины в этой войне. А Россию в этом году ждет трансфер власти.

Глава украинской разведки в эфире телемарофона заявил, что только время покажет, кто придет в РФ к власти – реваншисты или более лояльные политики.

«Радость и победу – вот, что нам принесет 2023 год. По меньшей мере, я на это надеюсь», – сказал Буданов.

Также он высказался относительно того, когда может завершиться война, если опираться на озвученные прогнозы:

— Для многих людей война началась 24 февраля, хотя на самом деле, напомню, она продолжается с 2014 года. Ну если прибавить год, то это и будет середина или вторая половина 2023 года. В мире может произойти что угодно, но есть определенный набор факторов, определенные алгоритмы, которые задействованы уже, и, опираясь на это, я делаю выводы.

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