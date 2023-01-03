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Буданов рассказал, когда Украина может победить

  • 3.01.2023, 19:25
Буданов рассказал, когда Украина может победить
Кирилл Буданов

Прогноз от главы украинской разведки.

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что 2023 год может стать победным для Украины в этой войне. А Россию в этом году ждет трансфер власти.

Глава украинской разведки в эфире телемарофона заявил, что только время покажет, кто придет в РФ к власти – реваншисты или более лояльные политики.

«Радость и победу – вот, что нам принесет 2023 год. По меньшей мере, я на это надеюсь», – сказал Буданов.

Также он высказался относительно того, когда может завершиться война, если опираться на озвученные прогнозы:

— Для многих людей война началась 24 февраля, хотя на самом деле, напомню, она продолжается с 2014 года. Ну если прибавить год, то это и будет середина или вторая половина 2023 года. В мире может произойти что угодно, но есть определенный набор факторов, определенные алгоритмы, которые задействованы уже, и, опираясь на это, я делаю выводы.

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