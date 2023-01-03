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Крупное индийское СМИ написало об ухудшающемся здоровье Путина

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  • 3.01.2023, 19:43
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Крупное индийское СМИ написало об ухудшающемся здоровье Путина

У главы Кремля, по информации журналистов, сильные головные боли из-за болезни Паркинсона.

Путин страдает от головных болей, вызванных болезнью Паркинсона, а чтобы скрыть ухудшающееся состояние здоровья использует двойников и дипфейки. Об этом пишет крупный индийский новостной сайт Latestly.

В материале говорится, что ранее сообщалось о том, что Путин страдает от тяжелого состояния здоровья и «критически болен». В ряде сообщений утверждается, что Путин болен болезнью Паркинсона и его состояние здоровья быстро ухудшается. В новом недавно появившемся сообщении утверждается, что российский диктатор вынужден использовать дипфейки и двойников, которые появляются вместо него на публичных мероприятиях.

СМИ утверждает, что Путин был вынужден отменить серию мероприятий в декабре 2022 года, так как страдал от «частого головокружения и головных болей, связанных с болезнью Паркинсона».

Чтобы скрыть свое ухудшающееся состояние здоровья, Путин в качестве прикрытия отправил на некоторые мероприятия своих двойников. В сообщении предполагается, что недавние визиты на Крымский мост и в Тулу, где состоялась встреча с губернатором, на самом деле совершил двойник Путина.

В сообщении также говорится, что, кроме побочных эффектов болезни Паркинсона, предполагаемое онкологическое заболевание Путина «прогрессирует» и влияет на его общее состояние и работоспособность.

Ранее об ухудшающемся здоровье Путина писали британские таблоиды.

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