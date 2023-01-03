«Ник и Майк»: У хунты серьезные проблемы 3.01.2023, 19:54

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Кто знает, насколько глубока кроличья нора.

Telegram-канал «Ник и Майк» прокомментировал утечку данных о здоровье Лукашенко. Напомним, хакеры выложили в Сеть данные о ПЦР-тестах белорусского диктатора:

— Документы, которые выложили в сеть о тестировании на Covid, подтверждают несколько тезисов.

1.Перед встречей с окурком требуется представление справок об отсутствии вируса в течение нескольких дней перед встречей. Это определенно унижение.

2.Зная особую «любовь» синепалого синегуба ко всяким медицинским процедурам, часть справок может оказаться липовой. Ответ на унижение - колхозное слабоумие и отвага. В итоге важна сама бумажка, а не состояние здоровья.

3. Состояние кибербезопасности на важных для режима объектах - аховое. Просто пока это никому не было интересно. Инцидент, на который не обратили должного внимания, выливается для хунты в серьезную проблему. Кто знает, насколько глубока эта кроличья нора.

Обратим внимание, что утечку случилась после того, как были предприняты меры по охране важной информации. Однако уровень айтишников на госпредприятиях и специалистов в ОАЦ, которые за это отвечают, говорит сам за себя. Вообще со всем, что касается диджитала, у хунты очень плохо. Счеты, грабли и вилы – вот уровень, на котором она застряла.

Пора собирать новое совещания и снова жесточайше грозить. Однако Ник, глядя на то, что происходит в коридорах, уверяет, что сливы продолжатся.

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