Минобороны Украины о наступлении из Беларуси: Россия примет решение в последний момент 3 3.01.2023, 20:30

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Украина владеет информацией и максимально готовится к обороне.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр прокомментировала возможное наступление из Беларуси.

Отвечая на вопрос о том, могут ли украинцев предупредить о подготовке врага к новому масштабному наступлению, например, из Беларуси, Маляр сказала, что такая постановка вопроса некорректна, потому что страна-агрессор принимает решение в последний момент, и даже российские войска до последнего не знали, будут ли они выдвигаться или нет: «У врага есть несколько сценариев и они ориентируются по ситуации, принимают решение в последние часы. Те, кто его выполняют, за день до этого не знают, какие решения и где они будут выполнять».

Замминистра добавила, что Украина владеет информацией и максимально готовится к обороне по всем направлениям.

«Сейчас идет война, возможно все что угодно… Мы готовимся ко всем возможным сценариям. Расслабляться и недооценивать врага нельзя. Война в активной фазе, мы видим регулярные ракетные удары, иранские БПЛА и активность в зоне боевых действий», — отметила она.

Ранее сайт Charter97.org писал, что глава ВСУ Валерий Залужный заявил, что в феврале Россия может пойти на Киев из Беларуси.

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