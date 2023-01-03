Шандарахнули и по Токмаку3
- Александр Невзоров
- 3.01.2023, 20:42
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А куда, спрашивается, «мобиков» девать?
Шандарахнули и по Токмаку, по тубдиспансеру, где тоже располагалась набитая «мобиками» база.
На вполне естественный вопрос журналиста о количестве 200-х, русский звездатый хмырь бодро ответил «всего три…..три камаза», но от уточнений отказался, сославшись на «военную тайну» и генерала Кибальчиша, который запретил ее раскрывать.
Вообще-то следует «войти в положение» многозвездных путинских дуболомов, которые сотнями засовывают «мобиков» в большие здания.
А куда, спрашивается, их девать? Отпускать на вольное расселение в семьи Донбасса? Половина не проснется на утро, другая половина сопьется окончательно или сбежит.
Более того, такой тип концентрации «личного состава» наиболее экологичен и экономичен.
При попадании НIMАRS, примерно четверть «чудо-богатырей» сразу кремируется, избавляя руководство армии от хлопот с похоронками и могилками.
Еще четверть обезображивается бетонными обломками до полной неузнаваемости, что переводит покойника в категорию «неопознанные» и позволяет экономить на выплатах матерям и вдовам.
Александр Невзоров, Telegram