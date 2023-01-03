Перестраховщики исключили Беларусь из полисов 3.01.2023, 20:56

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Это решение запускает цепную реакцию.

Компании, занимающиеся перестраховкой страховых компаний, как сообщает Reuters, отказались работать с Беларусью, Украиной и Россией в этом году.

Агентство пишет, что перестраховщики уже понесли значительные убытки из-за войны в Украине. Теперь компании не хотят иметь дело с Россией, Украиной и Беларусью. Подобное решение приведет к тому, что от работы с этими тремя странами будут отказываться и страховые компании, ведь их риски теперь никто не покрывает.

Некоторые страховые компании уже отказались работать в регионе из-за риска попасть под санкции или из-за опасений понести убытки, отмечает Reuters.

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