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Умер участник «Демонстрации семерых» Виктор Файнберг

  • 3.01.2023, 21:03
Умер участник «Демонстрации семерых» Виктор Файнберг
Виктор Файнберг

Советскому диссиденту было 92 года.

Советский диссидент Виктор Файнберг скончался на 92-м году жизни.

О смерти Файнберга сообщили его дети. Похороны диссидента состоятся в Израиле 5 января, пишет «Медуза».

Виктор Файнберг изучал филологию в Ленинградском университете. Зимой 1968 года он присоединился к советскому движению диссидентов. 25 августа 1968 года Файнберг и еще несколько диссидентов вышли на Красную площадь на демонстрацию против ввода советских войск в Чехословакию.

Они развернули плакат с надписью «За вашу и нашу свободу». Всех участников акции, которая продолжалась около пяти минут, задержали сотрудники КГБ. Антивоенный протест вошел в историю под названием «Демонстрация семерых».

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