Российская пропаганда: Украина и Запад готовятся сменить Лукашенко 2 3.01.2023, 21:16

7,310

И в этом им поможет полк Калиновского.

Российский пропагандистский ресурс «Совершенно секретно» пишет о полке Кастуся Калиновского, который воюет на стороне Украины. Ресурс констатирует очевидное — белорусские добровольцы готовятся свергать режим Лукашенко.

«Лукашенко знает, что Киев не забудет ему оказанной помощи России ни предоставление территории для ударов по Украине, ни поставок России боеприпасов», — пишут российские пропагандисты.

РосСМИ пишет, что «западные кураторы и Украина ставят своей целью свергнуть режим Лукашенко».

Российский пропагандистский ресурс приводит слова бывшего сотрудника посольства РФ в Минске:

— В Беларуси действительно много недовольных Лукашенко – он увел ее в Таможенный союз, чем поставил крест на Евросоюзе, куда мечтают попасть многие белорусы, особенно молодые. И основа там для протестов имеется.

Ранее сайт Charter97.org писал, что российская пропаганда предрекает падение режима Лукашенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».