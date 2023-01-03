Залужный рассказал американскому генералу Милли о ситуации на границе с Беларусью 3.01.2023, 21:24

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Валерий Залужный

Генералы обсудили изменения в оперативно-стратегической обстановке в Украине.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во вторник, 3 января, провел переговоры с главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли.

Как сообщается в Facebook Залужного, генералы обсудили изменения в оперативно-стратегической обстановке в Украине. Главнокомандующий ВСУ также рассказал и о ситуации на границе с Беларусью.

«Самой сложной остается ситуация на участке Соледар-Бахмут-Майорск. Там враг фактически по своим трупам пытается продвигаться вперед, но подразделения Сил обороны ценой сверхусилий сдерживают вражеское наступление», — подчеркнул он.

На Донецком направлении защитники Украины смогли удержать позиции вокруг Авдеевки и продолжить контрнаступление. Также Силы обороны надежно держат оборону на Запорожском направлении и стараются защитить от вражеских обстрелов Херсон, в первую очередь мирных жителей и критическую инфраструктуру. Ситуация на границе с Беларусью полностью под контролем, добавил Залужный.

По данным главнокомандующего ВСУ, с 31 декабря по утро 3 января враг нанес 14 ударов крылатыми ракетами и применил 94 иранских дрона-камикадзе Shahed-136. Залужный поблагодарил Милли за переданные Украине зенитные ракетные комплексы, которые сейчас спасают жизни гражданских.

Также генералы обсудили нужды защитников Украины для дальнейшей борьбы с оккупантами.

«Я высоко ценю лидерство генерала Милли в предоставлении Украине военной помощи. Взаимное доверие и общее видение помогают повышать возможности украинского войска защищать мирные города и села нашего государства, что является гарантией безопасности во всей Европе», — добавил Залужный.

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