«Перешли на другие банки, а минус на карте оставили на память» 3.01.2023, 21:40

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Белорусы переводили деньги из-за границы по выгодному курсу, а потом ушли в минус.

Многие из белорусов, которые в этом году через сервис Paysend переводили деньги на родину по супервыгодному курсу, а потом их банковские счета ушли в солидные минусы, смогли вернуть средства. Для этого они писали обращения в банки, в которых обслуживаются, пишет «Зеркало».

Однако некоторые белорусы до сих пор пытаются получить обратно списанные финучреждениями деньги. Все они — пользователи финансового сервиса Paysera.

Короткая предыстория минусовых счетов

Белорусы, у которых открыты счета в литовских и польских банках, в мае сообщали о списании средств со своих счетов. К примеру, в Польше это среди прочего — PKO Bank Polski, Santander Bank Polska, Bank BNP Paribas, Alior Bank, Getin Bank, Millennium Bank, а в Литве — сервис Paysera, банки Swedbank, Citadel, SEB, Šiaulių bankas. У некоторых клиентов банков отрицательный баланс доходил до нескольких тысяч евро. О подобном также сообщали некоторые клиенты банков из Чехии и Германии. Как выяснилось, списание средств коснулось тех белорусов, которые переводили деньги через сервис Paysend.

Дело в том, что у Paysend в мае был выгодный курс, по которому евро конвертируется в доллары и белорусские рубли. Он был заметно выше курса по Нацбанку Беларуси или наших банков. Этим активно пользовались некоторые белорусы, они евро переводили в Беларусь. Но позже Paysend пересчитал переводы по другому курсу, уже не по такому выгодному для пользователей сервиса. В итоге с банковских счетов списали разницу.

Как развивается эта история

Белорусы, которые пользовались сервисом Paysend и столкнулись со списанием средств по своих счетов, сообщают, что банки вернули им средства. Для этого им пришлось обращаться с заявлениями с пояснениями по ситуации. Не смогли добиться возврата средств только клиенты сервиса Paysera. «Многие смирились. Перешли на другие банки, а минус на карте оставили на память Paysera», — рассказал один из клиентов сервиса.

Другие же клиенты Paysera продолжают пользоваться счетами, несмотря на списание средств из-за переводов через Paysend.

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