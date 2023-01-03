Водителя Воложинского райисполкома нашли мертвым в лесу 3.01.2023, 21:51

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Накануне ГАИ задержала этого мужчину нетрезвым за рулем.

В лесу на границе Воложинского и Ивьевского районов найден мертвым пенсионер, житель одной из деревень Воложинского сельсовета, который работал в райисполкоме водителем и пропал 22 декабря. Он не дожил до своего 64-летия два месяца, пишет kraj.by.

Родственники и знакомые пенсионера вместе с волонтерами поисково-спасательного отряда «Ангел» 30 декабря нашли тело в лесном массиве, недалеко от придорожного кафе вблизи деревни Расолишки Ивьевского района Гродненской области.

Накануне сотрудники ГАИ задержали этого пенсионера нетрезвым за рулем. Водительское удостоверение у него забрали до разбирательства по факту нетрезвой езды, и он из-за этого был очень расстроен.

Выяснилось, что 22 декабря около семи часов утра он дома поставил в гараж свою машину и ушел пешком. Сосед подвез его до Воложина, где высадил и уехал.

Нашли таксиста, которого пенсионер вызвал в райцентре. Этот таксист рассказал, что по автодороге М6 «Минск – Гродно» доставил своего пассажира до придорожного кафе на въезде в Ивьевский район, там его и оставил. Показания водителя такси совпадали с техническими данными средств связи, полученными «ангелами» в ходе поисков. Выяснили также, что в тот день пропавший снял в банкомате 50 рублей.

По следам на снегу друг семьи пропавшего нашел его тело примерно в 340 метрах от придорожного кафе. В карманах лежали копия протокола ГАИ, временное водительское удостоверение и мобильный телефон.

Проверку по факту гибели человека проводит Следственный комитет. Причину смерти мужчины установит назначенная следователем судебно-медицинская экспертиза.

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