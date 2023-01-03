Андрей Пионтковский: Капитуляция России уже обсуждается в столицах держав-победительниц 3.01.2023, 21:46

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Андрей Пионтковский

Ключевое решение должен принять «коллективный Байден».

Публицист и политолог Андрей Пионтковский пишет в статье для kasparov.ru, что Россия проиграла развязанную ею 4-ую мировую войну:

— Модальность ее капитуляции (щадящая или обвальная) обсуждается сейчас в столицах держав-победительниц (Киев, Вашингтон, Лондон).

Ключевое решение должен принять «коллективный Байден», внутри которого на протяжении всей горячей стадии войны соперничают две школы: сторонники победы Украины и «непораженцы».

«Непораженцы» вплоть до недавнего времени стремились навязать Украине различные варианты «перемирия», позволяющие РФ закрепить в качестве «спорных» захваченные на первом этапе агрессии территории. (Последней такой провалившейся попыткой стал визит лидера «непораженцев» Салливана в Киев 5 ноября). В военно-технической сфере они постоянно стараются ограничить номенклатуру предоставляемых Украине вооружений, чтобы «не провоцировать Путина», способного, дескать, пойти на дальнейшую эскалацию конфликта.

Резко возросшая субъектность Украины, осознание Западом той исторической миссии, которую выполняет сегодня сражающаяся Украина, одна расплачиваясь кровью за безопасность всего благополучного Запада, обвалили позиции «непораженцев». Как справедливо заметил на днях, выступая в Верховной Раде Президент Зеленский «Украина стала одним из лидеров свободного мира. Мы помогли Западу найти себя и почувствовать, насколько Запад преобладает. Никто уже там не боится России».

Безоговорочная Победа Украины, полное восстановление ее территориальной целостности, гарантии безопасности Украины в послевоенный период, репарации, наложенные на агрессора, привлечение к ответственности российских военных преступников, включая Путина, – таковы сегодня официальные требования лидеров G7/G8, закрепленные в их двух совместных заявлениях по Украине.

В этих условиях «непораженцы» отступили на свою последнюю линию обороны. Да, Победа Украины, но вывод российских войск должен быть поэтапный, управляемый, согласованный. Поэтому не следует передавать Украине запрошенный генералом Залужным набор вооружений, который позволил бы ей одержать быструю и сокрушительную Победу. Такая Победа приведет не только к отставке Путина, но и к обвалу всей системы российской власти, а в перспективе к классической русской smyta на огромной территории в 11 часовых поясов.

Вот вам в английском оригинале образец подобных страшилок, звучащих сегодня в ситуационной комнате Белого Дома:

«The dissolution of Russia could turn its territory encompassing 11 time zones into a contested vacuum. Its competing societies might decide to settle their disputes by violence. Other countries might seek to expand their claims by force. All these dangers would be compounded by the presence of thousands of nuclear weapons».

А вот резкий и темпераментный ответ на подобную аргументацию сопредседателя украинско-американской группы по санкциям МсFaul:

«I am not worried about offramps for Putin. I am not worried about a hardline coup in Russia. I am not worried about chaos inside Russia. I am not worried about the disintegration of the Russian Federation. I am worried about the continued Russian occupation of Ukraine.»

Доводы «непораженцев» подрываются каждый день самим «Нечеловеком из подполья бункера», транслирующим миру все накопившиеся за 70 лет его никчемной жизни язвы, пороки, комплексы, обиды, фрустрации. Сотнями дронов и ракет, бросаемых на украинские города.

С этой приблатненной достоевщинкой в мировом масштабе надо заканчивать немедленно, нейтрализовав либо самого серийного маньяка, либо подчиненную ему по профессиональному недосмотру психиатров военную машину. «Непораженцы» своими блядскими озабоченностями о возможных будущих проблемах «несчастной России» вырывают из рук генерала Залужного то оружие, которое позволит ему сегодня остановить творимый российскими преступниками геноцид украинского народа.

P.S. В дискуссию внутри администрации США не в первый раз за последние месяцы активно вмешался и наш великий британский союзник. Что только укрепляет мою уверенность в окончательном поражении «непораженцев» (Sullivan, Kerry, Burns).

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