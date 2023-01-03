В России требуют судить военное командование из-за Макеевки 7 3.01.2023, 22:06

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Российские пропагандисты и чиновники ищут виновных.

1 января в полночь ВСУ ударили по базе оккупантов в Макеевке, расположенной в здании училища №19.

Как писал сайт Charter97.org, в результате трех прицельных ударов оккупанты РФ потеряли, как пишут местные паблики, 700 военных: 400 погибших и 300 раненых.

Как пишет Reuters, в России раздаются требования наказать командование, допустившее гибель оккупантов.

Российские военные блоггеры утверждают, что инцидент в Макеевке стал результатом хранения боеприпасов в одном здании с казармой, несмотря на то, что командиры знали, что оно находится в пределах досягаемости украинских ракет.

Новостное агентство приводит слова лидера российской партии «Справедливая Россия – За правду» Сергея Миронова Он потребовал уголовной ответственности для должностных лиц, которые «допустили концентрацию военнослужащих в незащищенном здании», и «всех высших органов власти, не обеспечивших должный уровень безопасности».

Российский сенатор Григорий Карасин заявил, что нужен «требовательный внутренний анализ» после этого события.

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