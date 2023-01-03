Умер последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов 1 3.01.2023, 22:13

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Руслан Хасбулатов

Ему было 80 лет.

Последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов скончался у себя на даче в Подмосковье. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на родственников политика. Ему было 80 лет.

Хасбулатов родился в 1942 году в Грозном. Через два года его семью переселили в Казахстан в рамках депортации чеченцев и ингушей. В 1962 году он отправился в Москву.

В 1965 году Хасбулатов окончил юридический факультет МГУ, в 1980 году он защитил диссертацию на степень доктора экономических наук. С 1978 года Хасбулатов работал преподавателем экономического университета имени Плеханова в Москве.

В марте 1990 года Хасбулатова избрали народным депутатом РСФСР, с октября 1991 года он был 11-м по счету и последним в истории председателем Верховного Совета РСФСР.

С 1994 года Хасбулатов занимал должность заведующего кафедрой мировой экономики в Плехановском университете.

Хасбулатов — участник августовского путча 1991 года, выступивший против ГКЧП. В обращении «К гражданам России» от 19 августа Хасбулатов, а также Борис Ельцин и Иван Силаев охарактеризовали действия ГКЧП как государственный переворот. Хасбулатов был на стороне Ельцина.

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