Власти решили пересчитать пустующие дома1
- 3.01.2023, 22:26
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Появился единый реестр.
Белорусские власти решили пересчитать пустующие дома. Для этого создан единый реестр, сообщает Госкомитет по имуществу.
На сайте будет собрана вся информация о пустующих домах. Доступ к нему будет открытым и бесплатным. Сейчас в реестре более 1200 домов. В течение января он будет дополнен на основании информации, собранной местными властями.
«Каждый желающий сможет не только найти и посмотреть характеристики того или иного дома, но и в режиме онлайн увидеть его местоположение, состояние, узнать возраст. Его формирование осуществляется местными исполнительными и распорядительными органами власти», – сообщает Госкомитет.