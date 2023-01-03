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В Беларуси заметили российский самолет-наводчик, прилетавший в день начала войны

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  • 3.01.2023, 23:03
  • 3,956
В Беларуси заметили российский самолет-наводчик, прилетавший в день начала войны

Он приземлился в Мачулищах.

В Беларусь прилетел российский самолет-наводчик ДРЛО Ил-76 А-50У.

Cамолет с регистрационным номером RF-50608, как пишет мониторинговая группа, приземлился на аэродроме в Мачулищах в 21:25.

Отмечается, что в предыдущий раз этот борт прилетал в Беларусь в день войны — 24 февраля 2022 года

Ранее в Беларусь прилетал самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У «Сергей Атаянц», который (используют для корректировки ракетных ударов.

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