Синоптики: В конце недели в Беларуси будет до -23 градусов 3.01.2023, 23:23

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Стало известно, когда похолодает.

Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни в Беларуси. После аномально теплой погоды, которая наблюдалась в первые дни 2023 года, в нашу страну начнет поступать немного более прохладная воздушная масса с Балтийского моря, температурный фон немного понизится и уже 4 января в среду в течение суток по стране будет от -2 до +4.

5 января под влиянием циклона, смещающегося с юга Швеции на территорию Беларуси, ожидаются сложные погодные условия: продолжительные осадки в виде снега и мокрого снега с дождем, местами сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Местами по юго-западу страны будет усиливаться ветер до сильного порывистого.

6 января (пятница) циклон отойдет на территорию России, и в его тыловой части в нашу страну начнет поступать холодный арктический воздух. Поэтому в пятницу ожидается резкое похолодание. Температура воздуха в течение суток по стране окажется в пределах от 0 по юго-западу до -14 по северо-востоку, ночью по северу при условии прояснений морозы усилятся до -16.

На православное рождество морозы еще усилятся, наиболее существенно по северо-востоку страны: в ночные часы будет от -18 по северо-востоку, при условии длительных прояснений здесь не исключено понижение и до -19 -23, а по юго-западу страны будет до -2. В дневные часы 7 января по стране температурный фон составит -6 -13, местами до -15, и только по юго-западу страны будет -5, +1.

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