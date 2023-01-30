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Стивен Кинг отказался сотрудничать с российскими издательствами

  • 30.01.2023, 5:03
Стивен Кинг отказался сотрудничать с российскими издательствами

Известный писатель также призвал РФ прекратить обстреливать мирное население Украины.

Американский писатель Стивен Кинг призвал Россию прекратить войну на Украине и бомбардировки мирного населения. Он также объявил, что больше не будет подписывать контракты с российскими издательствами.

«Ради бога, Россия, прекрати эту бессмысленную войну в Украине. Прекрати бомбить безоружных мирных жителей. Путин должен уйти в отставку», — написал писатель ужасов в Twitter.

Кинг недвусмысленно выразил свою солидарность с Украиной с самого начала российского вторжения. В начале войны он написал в Twitter: «Обычно я не публикую свои фотографии, но сегодня исключение». На фото он позирует в своей библиотеке в футболке с украинским флагом и надписью «Я с Украиной».

Культовый писатель также заявил, что больше не будет заключать контракты с российскими издательствами.

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