Глава Минобороны Британии рассказал о лжи Герасимова перед вторжением в Украину 1 30.01.2023, 9:53

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Бен Уоллес

Однако в Лондоне не поверили словам начальника российского Генштаба.

Служба BBC узнала подробнее о последнем разговоре министра обороны Великобритании Бена Уоллеса и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова перед полномасштабным вторжением в Украину.

Как утверждается, 11 февраля Уоллес прибыл в Москву, чтобы встретиться со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. По словам главы Минобороны Британии, он вернулся с заверениями, что Россия «никогда не вторгнется в Украину», однако добавил, что «обе стороны понимали, что это ложь».

Разговор с военным командованием РФ Уоллес описал как «демонстрацию силы устрашения: я собираюсь солгать тебе, ты знаешь, что я вру, и я знаю, что ты знаешь, что я вру, но я продолжу тебе врать».

Уоллес добавил, что «довольно пугающая и прямая ложь» подтвердила его веру в то, что Россия вторгнется. Уходя со встречи, сказал Уоллес, Герасимов заявил ему, что «никогда больше мы не будем унижены».

Ранее сайт Charter97.org писал, что Путин угрожал экс-премьеру Великобритании Борису Джонсону ракетным ударом.

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