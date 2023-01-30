Странные компаньоны Путина Александр Мотыль

30.01.2023, 10:26

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Почему крайние левые и правые по миру поддерживают российского диктатора.

Вот вам викторина. Сможете ли вы определить, какие из следующих трех утверждений сделали Такер Карлсон с Fox News, российский лидер Владимир Путин и бывший конгрессмен от Мичигана Дэвид Стокман?

Мы видим, что силы, устроившие государственный переворот в Украине в 2014 году, захватили власть… [Россия] должна была остановить это зверство, тот геноцид миллионов людей, которые там живут… Ведущие страны НАТО поддерживают ультраправых националистов и неонацистов в Украине, тех, кто никогда не простит жителям Крыма и Севастополя свободный выбор воссоединения с Россией

Это не российское вторжение, а гражданская война… [которая] была разожжена в 2014 году нелегитимным правительством, установленным в Киеве после государственного переворота с помощью Вашингтона против должным образом избранного и дружественного в Россию президента… И когда русскоязычное население Крыма, Донбасса и прибрежных районов Черного моря стремилось обособиться из-за опасений репрессий со стороны украинских националистов и неонацистских политиков, которые взяли под свой контроль правительство в Киеве, националисты и неонацисты совершили против них с помощью Украинских Вооруженных Сил кровавое насилие…

Что бы вы ни думали о войне в Украине, совершенно очевидно, что Зеленский не заинтересован в свободе и демократии. На самом деле Зеленский гораздо больше похож на Ленина, чем на Джорджа Вашингтона. Он – диктатор. Он является опасным авторитаристом, использовавшим сто миллиардов долларов США налогов, чтобы создать в Украине однопартийное полицейское государство.

Если вы запутались, то я вас не виню. Первая цитата – Путина, вторая – Штокмана, третья – Карлсона. Нравится это или нет, но два американских архиконсерватора звучат аналогично, как и кровавый российский диктатор.

Но не только ультраправые повторяют язык Путина. Левые не лучше. Вот вам Путин, американский радикальный лингвист Ноам Хомски и Коммунистическая партия США:

Проблема в том, что на прилегающих к России территориях, которые следует заметить, являются нашей исторической землей, формируется враждебная «антироссия». Полностью управляемая извне, она делает все, чтобы привлечь вооруженные силы НАТО и получить самое современное оружие. Для США и их союзников это политика сдерживания России с очевидными геополитическими дивидендами. Для нашей страны это вопросы жизни и смерти, вопросы нашего исторического будущего как нации.

Официальная холодная война ненадолго закончилась. Буш-старший выполнил свои обещания, данные Горбачеву, но Клинтон почти сразу отменил их, инициировав расширение НАТО до границ России, нарушая тем самым твердые и недвусмысленные обещания… Надежду на «общий европейский дом» без военных альянсов – видение Горбачева, которое принял Буш-старший – разрушил Клинтон, после развилась форма холодной войны, которая сейчас становится очень опасной.

Давайте четко определим наши приоритеты: главной задачей должна быть работа над развитием движения за мир и изменением политики администрации Байдена… Нельзя игнорировать контекст, определяемый ролью американского империализма на протяжении последних месяцев, включая риторику холодной войны, бряцание оружием и то, что можно назвать де-факто «натовизацией» Украины. Под «натовизацией» подразумевается вооружение страны, начиная с Трампа и продолжая Байденом, и развитие инфраструктуры с потенциальным военным использованием в сочетании с провокационными военными западными учениями вооруженных сил США и Великобритании.

Крайние левые и правые понимают и восхищаются Путиным. Но так происходит не только в Соединенных Штатах. Вспомним социалистов Германии и правоэкстремистскую «Альтернативу для Германии», премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, Марин Ле Пен из Франции и многих других.

Что объединяет этих, казалось бы, странных компаньонов?

Ультраправые ненавидят либерализм, а поскольку Путин тоже его ненавидит, то ультраправые любят Путина. В свою очередь, ультралевые также не любят либерализм, в то же время яростно ненавидя статус супердержавы США, а поскольку Путин тоже его не любит, то ультралевые любят Путина.

Но в этом мезальянсе есть нечто большее, чем политическая целесообразность. И крайние левые и ультраправые являются радикалами, которые признают легитимность насилия и хотят значительных системных изменений. Как и Путин. Разница в том, что ультраправые и ультралевые бросают коктейли Молотова, штурмуют парламенты и устраивают перевороты, а Путин, будучи у власти, использует пули, ракеты и танки — как это происходит в Украине.

Неудивительно, что умеренные либералы и консерваторы в целом осуждают Путина и Украину. К счастью, они не составляют большинство во многих странах. К счастью, так же и любовь левых и правых к Путину явно противоречит здравому смыслу, который диктует, что диктаторы-экспансионисты – плохие, а их жертвы – хорошие. И действительно очень мало шансов, что они выйдут из своих идеологических логов и будут определять политику Запада по геноцидной войне России против Украины.

Александр Мотыль, New York Daily News

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