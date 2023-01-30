«Пока не будет достойного руководства и достойной оплаты труда, зал чистый не будет» 4 30.01.2023, 10:46

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Что думают жители Борисова о новом KFC.

Городской паблик «Тот Борисов ТБ» опубликовал жалобы клиентов на сервис в новом ресторане KFC по адресу Гагарина, 107а. Это второй ресторан сети в городе, который начал работу в декабре прошлого года.

«Во-первых, зал в мусоре, столы грязные (протирают столы грязной тряпкой), уборщики в это время стоят и разговаривают. Во-вторых, персонал хамит посетителям, которые возмущены тем, что заказ готовится очень долго, также матерятся на кухне. Заказ из 5 позиций готовился 40 минут», — написала борисовчанка анонимный эмоциональный пост.

В комментариях клиенты оживленно подхватили тему:

— Был уже пост. И я поддержу. Пришли с мужем, кругом грязь! Крошки везде! Под столами кусочки еды! Никто не убирает! Ждали заказ маленький полчаса!!! Очередь огромная!

— Я как-то со стороны наблюдал за людьми, пока ждал кофе. Мне стыдно стало, что такие клиенты там водятся. Люди, мусор сам по себе не образуется. Сами разводят свинарник и потом жалуются, что грязно.

— Жалко... жалко спиленных сосен под этот рыготник.

— Пока не будет достойного руководства и достойной оплаты труда сотрудникам, зал чистый не будет. Да и сам рестик тоже. 500 рублей максимальный доход у рабочих там. В Жодино точно так же.

KFC Беларусь также опубликовало свой комментарий:

— Спасибо за ваш отзыв! Мы очень строго следим за тем, чтобы все рестораны сети KFC соответствовали высоким стандартам качества. Будем признательны, если вы напишете подробности в личные сообщения, а также сообщите свои контактные данные. Получив эту информацию, мы сможем провести детальную проверку и обязательно свяжемся с вами по итогам.

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