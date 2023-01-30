«Запирают в свинарниках»: родственники мобилизованных устроили бунт в РФ 8 30.01.2023, 11:07

5,396

Командование морит «мобиков» голодом.

Российких мобилизованных, которые воевали на Сватовском направлении, заставляют подписать контракт. Командование морит их голодом, поселило под открытым небом и угрожает уголовными делами.

Как сообщает Телеграм-канал «Осторожно, новости», об этом родные «мобиков» рассказали в видеообращении. Речь идет о военнослужащих разведроты 346 мотострелкового полка.

По версии родных «мобиков», на прошлой неделе их вывезли с привычного места дислокации и поселили в лесополосе Луганской области. Военным заявили, что их полк расформировали, поэтому их отправляют в подчинение другой части. Для этого якобы необходимо подписать соответствующий контракт о добровольном участии в штурмовых отрядах. При этом никаких документов о переводе им не предоставили.

«Многие отказались подписывать контракт, и на них начало оказывать давление командование. Угрозы, унижения, мобилизованных отрезали от обеспечения, поэтому питаться будет приходиться на личные запасы, пить из источника, а спать на голой земле под открытым небом. Солдатам пригрозили, что при таких условиях они будут жить до подписания контракта, а если кого-то из них увидят в пределах блокпоста, откроют «огонь на поражение». В некоторых случаях мужчинам стреляли под ноги, в некоторых — запирали в свинарнике. Все это якобы должно мотивировать их к подписанию контракта. Военным регулярно угрожают и уголовной статьей: так, на выходных им заявили, что тех, кто отказался от контракта, вывезут «в яму» как дезертиров, и там они будут пока что таки не согласятся на службу в штурмовом отряде», - пишет канал.

Родственники военных записали видеообращение к диктатору Владимиру Путину. Женщины отмечают, что их близкие якобы и в дальнейшем готовы участвовать в войне, но после надлежащего оформления в составе другого подразделения, переподготовки и отпуска.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».