Какие универсалы сейчас могут купить белорусы до $5 тысяч 1 30.01.2023, 11:13

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Эти авто в нашей стране особенно ценят.

Универсалы ценились всегда. Сейчас чуть меньше, ведь есть кроссоверы. Но эти модели по-прежнему актуальны, особенно если бюджет покупки невелик, пишет abw.by.

Не только за вместительный багажник, но и за возможность превышать его номинальный объем. Не поместились вещи до шторки? Сдвигаем (складываем, снимаем) ее и грузим до крыши – в седане так невозможно по определению, а в хэтчбеках и лифтбеках будет мешать сильно наклоненная крышка. Бонусом – большой проем, а часто и низко опущенный борт. Да, универсалы разные бывают, некоторые в угоду стилю не намного практичнее других кузовных версий. Но в большинстве своем эти автомобили все же обладают улучшенными грузовыми возможностями.

И не только! Ведь ряд моделей (Opel Astra H, Opel Vectra C, Peugeot 307/308, Renault Megane III/IV) в этом типе кузова имеют увеличенную колесную базу относительно хэтчбеков, так что места внутри больше. Бывают и версии с 3-рядным салоном, а модели вроде Peugeot 307 SW и вовсе можно сравнивать с компактвэнами.

Да, последние еще практичнее, особенно в части трансформации салона. Но они тяжелее, у них высокий кузов – по части управляемости и экономичности они обычно чуть хуже сопоставимых по размерам универсалов. Плюс стоят дороже. Тем более это касается среднеразмерных минивэнов и кроссоверов. Есть еще «каблуки», которые предлагают много места при небольших габаритах и умеренной стоимости, но уровень комфорта у них обычно ниже. А главное, если это не люксовые версии, то в прошлой жизни они наверняка были «рабочими лошадками».

Интересное прошлое

Правда, это же можно сказать и про старые универсалы, особенно D-класса, в возрасте и в нижних ценовых сегментах рынка. Какой-нибудь Passat Variant В3/B4 наверняка трудился если не приграничным «бензовозом», то использовался «ипэшником» для завоза товара на торговую точку. В лучшем случае был «дачемобилем», что не отменяет периодических поездок с хорошей нагрузкой.

Или послушайте всех этих владельцев универсалов, которые с гордостью рассказывают, как «дом построили на нем». А раз так, машине вполне могло доставаться по полной – это к вопросу о состоянии подвески, кузова, двигателя и трансмиссии. Особенно если размеры багажника и салона провоцируют на рекорды грузоподъемности. Так что состояние багажного отделения и салона – это тоже в определенной степени показатель. Сильно изношенная обивка/отделка может сигнализировать о том, что автомобиль использовали по назначению.

Но ведь и вы наверняка собираетесь делать то же самое! Иначе зачем вам такой тип кузова? Из целей и возможностей стоит определять бюджет и круг претендентов. Ведь одно дело, если нужна недорогая машина «на убой» (для коммерческих или «строительных» целей), другое – семейный автомобиль.

Те же рамки «до 5000$» достаточно широки, ведь в них попадают и 30-летние ветераны за вдвое меньшую сумму, в то время как по верхней планке вписываются, скажем, 15-летние экземпляры, а порой встречаются и более свежие машины. Так что разобьем подобные варианты на две условные группы и быстро пробежимся по возможным кандидатам.

Самый низ рынка

Сюда стоит определить все предложения до 2500-3000$. Можно рассуждать, что автомобили до тысячи – это один расклад, а вот за две-три – совсем другой. По большому же счету шансы найти действительно «живой» экземпляр сегодня одинаково невысоки, с большой долей вероятности будут серьезные вопросы или по кузову, или по основным агрегатам, а скорее всего – и то и другое сразу. Ну а какая-то вероятность найти хороший экземпляр существует в любой ценовой категории.

Вопрос еще в том, для чего нужен этот самый универсал. Варианты под проект или дрифт рассматривать не будем – все это слишком специфично и индивидуально. Но вот, скажем, для коммерческой деятельности или для семейного использования? В обоих случаях нужна надежность, ведь вы берете машину, чтобы она возили грузы или людей, а не чтобы лежать под ней.

Но грузы возить можно и на страшненьком «корче» – главное, чтобы ездил и не разваливался на ходу. Для семьи нужно что-то более солидное на вид, комфортное. Скорее всего, предельные грузовые возможности не так важны – можно взять что-то и меньше классом, но в лучшем состоянии.

Самые очевидные варианты до 1000$ – это ВАЗ-2104, Ford Escort/Sierra/Mondeo/Scorpio, Opel Kadett/Astra/Omega, Fiat Marea, Peugeot 405 и иже с ними. Можно попытаться найти ухоженный автомобиль из-под дедушки, но надо понимать: хороший «сохран» был достигнут малоинтенсивной эксплуатацией. Начнете гонять старый универсал в хвост и гриву – он быстро превратится в тыкву.

Больше шансов подыскать экземпляр с явной проблемой по кузову, а лучше по агрегатам, из-за чего продавец вынужден двигаться по цене. Если восстановительный ремонт целесообразен и относительно недорог, можно получить нормальный рабочий агрегат за небольшие деньги.

Похожая тактика вполне работает и для более дорогих (до трех 3000$) машин. Можно поискать среди более свежих и «живых» экземпляров уже упомянутых моделей или рассмотреть автомобили середины 1990-х – начала 2000-х, такие как Citroёn ZX/Xsara/Xantia, Peugeot 306/406, Renault Megane/Laguna и т.д. Здесь уже появляются японские Mazda 626, Mitsubishi Galant, Nissan Primera, Toyota Corolla/Carina, а есть и менее очевидные варианты вроде Skoda Felicia, Daewoo Nubira, Lancia Lybra и т.д.

И конечно, среди предложений будут почти никогда не меняющие стоимость VW Passat B3/B4, Golf III, Audi 100 и т.д. Музейное состояние искать бессмысленно, а цены на эти «иконы2 белорусского рынка явно завышены.

На самом деле в этой ценовой категории искать конкретную модель имеет смысл разве что с точки зрения привязки к сервисной базе. В остальном же главное – техническое состояние, прежде всего состояние кузова. Ну и помним про дальнейшую эксплуатацию: от экзотики и дорогих в обслуживании/ремонте моделей или модификаций лучше воздержаться.

От трех до пяти

Вот здесь есть место для творчества в вопросах выбора и поиска подходящих вариантов. Например, уже появляется смысл присматриваться к определенным моделям, смотреть на год выпуска и пробег.

Правда, прежде стоит определиться с вопросом веры. Кто-то верит в вечные модели из 1990-х, а в этой категории тоже есть VW Passat B4 и Audi 100/A6. Для кого-то, наоборот, определяющим является минимальный возраст автомобиля – и здесь придется иметь дело с 10-летними Lada Largus / Renault (Dacia) Logan MCV, у которых в прошлом не редкость коммерческая эксплуатация.

Остальные же будут выбирать между моделями 2000-х. В С-классе это Ford Focus I и II, Opel Astra G и H, Renault Megane II, Peugeot 307, Citroёn Xsara, Skoda Octavia, VW Golf IV, Toyota Corolla, Mitsubishi Lancer – поколение и год выпуска зависят от бюджета. При наличии 5000$ можно рассчитывать на 2005-2007 г.в., больше шансов на минимальный пробег и лучшее состояние у бензиновых версий. Это же касается и В-класса, где есть Skoda Fabia, Peugeot 206, Seat Cordoba.

В D-сегменте наиболее очевидные кандидаты – Ford Mondeo, Renault Laguna II, Peugeot 406, Mazda 626/6, Citroёn C5, Opel Vectra C, а если согласиться на 20-летние экземпляры, то к ним добавляются VW Passat B5, Audi A4 B5/B6, BMW 3-й серии (Е46) и Mercedes C-класса (W202/W203). Последние как раз не особо практичны на фоне одноклассников, но ведь не всем нужен максимальный объем салона и багажника.

Ну а если вместимость – на первом месте, наверняка посещают мысли по поводу E-сегмента. Из масс-маркета это Ford Scorpio II, Opel Omega B, из премиального сегмента – BMW 5-й серии (E39), Mercedes E-class (W210), Audi A6 (C4/C5), Volvo 900-й серии / V90. В любом случае эти машины будут довольно возрастными (конец 1990-х – начало 2000-х).

Bердикт

Если берете универсал, чтобы ездить и возить, а не холить-лелеять и вечно чинить, забудьте про самые дешевые и старые машины – мороки с ними будет больше чем толку. Помните, что более свежее поколение модели – это еще и более современные стандарты комфорта и безопасности. На наш взгляд, в данной ценовой категории оптимальный вариант – бензиновый универсал гольф-класса или D-сегмента (массовый бренд) из 2000-х. По крайней мере подобные модели дают больше всего шансов на беспроблемную эксплуатацию за относительно небольшие деньги.

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