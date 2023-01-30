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В Беларуси решили изменить уплату имущественных налогов

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  • 30.01.2023, 11:35
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В Беларуси решили изменить уплату имущественных налогов

Изменения коснутся налогов на недвижимость, транспорт и землю.

В Министерстве по налогам и сборам (МНС) анонсировали изменения об уплате налогов на недвижимость, транспорт и землю.

Налоговики обратили внимание, что в 2022 году налоговые органы перешли на предъявление физлицам единого извещения на уплату имущественных налогов, а также были изменены подходы в работе с должниками, в том числе по их информированию.

В МНС говорят, что следующим шагом является внедрение для физлиц возможности уплаты всех имущественных налогов единым платежом. Налоговики подчеркнули, что доля подобных платежей составляет 98,2% доходов бюджета.

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