В Беларуси решили изменить уплату имущественных налогов

В Беларуси решили изменить уплату имущественных налогов2
- 30.01.2023, 11:35
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Изменения коснутся налогов на недвижимость, транспорт и землю.
В Министерстве по налогам и сборам (МНС) анонсировали изменения об уплате налогов на недвижимость, транспорт и землю.
Налоговики обратили внимание, что в 2022 году налоговые органы перешли на предъявление физлицам единого извещения на уплату имущественных налогов, а также были изменены подходы в работе с должниками, в том числе по их информированию.
В МНС говорят, что следующим шагом является внедрение для физлиц возможности уплаты всех имущественных налогов единым платежом. Налоговики подчеркнули, что доля подобных платежей составляет 98,2% доходов бюджета.