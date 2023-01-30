Буданов: У Украины должна быть какая-то форма контроля над послевоенной Россией 10 30.01.2023, 11:36

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Кирилл Буданов

Глава ГУР рассказал о будущем отношений с РФ.

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Wirtualna Polska рассказал, какими он видит будущие отношения между Украиной и РФ. Глава ГУР считает, что «это будет очень сложный процесс».

«Это будет очень сложный процесс. Интересно, что сейчас в российском информационном пространстве, в первую очередь в Интернете, а также среди части оппозиции, начинает пропагандироваться мнение, что в этом вторжении следует обвинять только „путинскую клику“. И общество здесь ни при чем. А еще мы воюем со страной, где более двух третей населения поддержали действия Путина!», — заявил Буданов.

По его словам, пока не известно, каким будет будущее России, на сколько элементов она распадется и с кем придется говорить о репарациях и привлечении к ответственности виновных в преступлениях.

«Наши задачи, задачи Украины — это системное и государственное ослабление Российской Федерации. Для этого мы должны активно входить в евроатлантические и европейские структуры: политические, экономические, по безопасности, правовые, гуманитарные и образовательные», — сказал глава ГУР.

Он также добавил, что Украина должна забыть о постсоветском периоде, «как о страшном сне».

«Наконец-то мы должны иметь определенную форму контроля над новой послевоенной Российской Федерацией. Чтобы никогда не повторилось то, что было с Украиной», — сказал Буданов.

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