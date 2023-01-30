Украинский военный эксперт рассказал, чем занимается ЧВК «Вагнера» в Беларуси 30.01.2023, 12:30

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Александр Коваленко

Александр Коваленко разделил «вагнеровцев» на четыре группы.

На сегодняшний день российскую частную военную компанию «Вагнер» следует разделять на четыре группы, пишет для site.ua украинский военный эксперт Александр Коваленко.

Первая группа, наиболее профессиональная, состоящая из наёмников с боевым опытом. Но находится она сейчас не в Украине и даже не в России, а в других странах, на которые распространяются виды Кремля.

Самая крупная группировка ЧВК «Вагнера» находится в Центральноафриканской Республике и Ливии. Хочу отметить, что африканская группа Вагнера практически не изменилась с начала войны на Украине в 2022 году, лишь в самом начале вторжения уменьшившись на 10%.

Это связано с двумя причинами. Во-первых, многие наемники просто не хотели ехать воевать в Украину. В Африке им намного безопаснее, нежели сейчас в Украине, а насильно их заставить покинуть немаловажный для Москвы плацдарм всё же не могут.

Во-вторых, России важно сохранить значительный боеспособный контингент в Африке.

В ЦАР находится более 2000 российских наемников, поддерживающих Фостена-Арканжа Туадеру. Это примерно три батальон-тактические группы, состоящие из действительно качественного ресурса.

В Ливии примерно такая же группировка. Россияне компактно дислоцируются на авиабазе Аль-Джуфра в центральной части страны, а также на авиабазе Аль-Кардабия в Сирте и в портовом районе города. Представители ЧВК «Вагнер» так же обеспечивают воздушное прикрытие этих районов на МиГ-29.

Также «вагнеровцы» присутствуют в Мали, Судане, Мозамбике, Анголе, Зимбабве, Гвинее-Бисау, Гвинее и на Мадагаскаре, но в количестве до одной батальон-тактической группы. Имеются также сведения о появлении «вагнеровцев» в Эритрее. Всего в Африке находится до 10 тысяч российских наемников.

Вторая группировка ЧВК «Вагнер» представляет собой сохранившийся в России профессиональный костяк. Их не используют как живое мясо, а сохраняют в пределах второй линии в зоне боевых действий, либо применяют как инструкторов в тренировочных лагерях России, а так же Беларуси.

В Беларуси не менее 150 «вагенровцев» проводят инструктаж потенциальных наёмников из числа граждан Беларуси, а так же принимают частичное участие в тренировочном процессе «чмонь» из состава, в прошлом 2 МСД 1 ТА, а сейчас 6 МСД 3 АК. Но к подготовке «чмонь» слишком близко их не допускают.

Третья группа — это зэки. То самое мясо которое применяют в Украине в режиме «на убой». Это даже не «вагнеровцы» в полном смысле слова, поскольку у этих боевых единиц только одна задача — сдохнуть и своим трупом занять позиции, забить координаты на карте. Не больше, не меньше.

А потому, если кто-то и говорит о списывании ЧВК «Вагнер» со счетов, то он должен понимать, что в Украине эта террористическая группировка и вправду на сегодняшний день потеряла свой потенциал. В свою очередь, она продолжает сохранять высокую угрозу за пределами России, в Африке... и даже Европе.

Ещё до вторжения в Украину 2022 и до 2014 ЧВК «Вагнер» формировалась как военный филиал для гибридных операций за пределами России под эгидой ФСБ. Тогда ФСБ попыталась откусить от Минобороны часть бюджета, выделенного на военные гибридные операции в других странах.

Одним из лагерей подготовки «вагнеровцев» был «Партизан» Санкт-Петербургом. Этот лагерь курировало «Русское имперское движение» — националистическая группировка, мечтающая о возрождении Российской империи. В 2020 было признано в США террористической организацией.

Самое интересное, что в этом лагере изначально проходили подготовку представители российских неонацистских группировок. И не только российских. Через партизан прошли представители различных радикальных, правых и неонацистских группировок из Европы.

Например, неонацисты из Германии («Третий путь» (Der Dritte Weg) и «Молодые националисты»), Швеции, Франции, Сербии — все они проходили боевую подготовку в этому лагере. Потом многие из них оказались в ЧВК Вагнера и даже принимали участие в боях на Донбассе против Вооруженных сил Украины.

В июле 2017 окружной суд Гётеборга признал троих граждан Швеции — Виктора Мелина, Джимми Йонассона и Антона Тулина — виновными в организации серии взрывов в офисах левых активистов. По версии следствия, они также проходили курсы подготовки в «Партизане».

В рамках расследования Служба государственной безопасности Швеции (СГБ) подготовила конфиденциальный доклад, в котором, как выяснилось на судебном заседании, утверждалось, что подсудимые проходили военную подготовку в тренировочном лагере «Партизан» в августе 2016.

ЧВК «Вагнер» опасна еще и тем, что поддерживает контакты со многими радикальными группировками по всему миру. Некоторые члены этих группировок имели опыт боевых действий на Донбассе, после чего вернулись в свои страны, не разрывая связи с ЧВК «Вагнера».

Опасность этих контактов в том, что они могут быть использованы Россией для дестабилизации других стран изнутри. Например, как это было во Франции во время протестов «желтых жилетов» или в Швеции.

И эту группу, я считаю, вполне можно отнести к четвёртой категории.

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