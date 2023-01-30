Гиркин рассказал о лжи российских пропагандистов об Угледаре
- 30.01.2023, 13:19
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Российские войска находятся в крайне невыгодном положении.
Экс-главарь террористов «ДНР», военный преступник Игорь Стрелков (Гиркин) рассказал о лжи российский пропагандистов об успехах оккупационной армии под Угледаром:
— Под Угледаром бравурные заявления о прорыве непосредственно в ПГТ ожидаемо оказались враньем (ожидаемо потому, что об этом громче всех кричал Дениска Пушилин (главарь «ДНР» — ред.) — а он специалист именно и только по лжи, воровству и жульничеству).
Превращенный в единую крепость поселок, как пишет Гиркин, взять наскоком не удалось:
— Теперь войска, пытающиеся его штурмовать — находятся в крайне невыгодном положении по сравнению с обороняющимися частями ВСУ, которые укрыты в бетонных подвалах и имеют возможность корректировки артиллерийского огня на значительное расстояние даже без применения технических средств.