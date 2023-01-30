Лидчанина осудили за «оскорбление» Лукашенко и участие в протестах 30.01.2023, 14:28

1,806

Приговор вынес судья Владимир Федорович.

В суде Лидского района 26 января осудили Юрия Брейво по ч. 1 ст. 368 («Оскорбление Лукашенко»), ч. 1 ст. 342 («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них») Уголовного кодекса. Судья Владимир Федорович назначил Юрию два года и шесть месяцев лишения свободы в колонии в условиях общего режима, сообщают правозащитники.

Судебное разбирательство по делу началось 25 января. Юрия задержали 24 ноября 2022 года первоначально за комментарии в социальных сетях. Мужчина имеет на иждивении ребенка.

Адрес для поддержки политзаключенного: Тюрьма №1, 230023, г. Гродно, ул. Кирова, 1, Брейво Юрию Станиславовичу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».