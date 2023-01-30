«Беллегпром» хочет одеть зимбабвийскую полицию 13 30.01.2023, 15:41

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Лукашисты взяли с собой в Зимбабве образцы ткани и каталоги.

Председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина планирует провести встречу с руководством полиции Зимбабве. Для этого она захватила с собой образцы специальной ткани и каталоги.

«Мы привезли большие каталоги, образцы наших тканей со специальными свойствами, различными аппретами. Привезли образцы нашей обуви специального назначения, которая может подойти как для военизированных структур, так и для специспользования», — цитирует Лугину БелТА.

По словам Лугиной, представители «Беллегпрома» изучают возможности кожевенной промышленности африканской страны.

«У нас есть несколько вариантов развития. Можно, опять же, через различные схемы предложить им всю технологическую цепочку обработки шкур. Мы будем посещать кожевенные заводы, посмотрим на качество шкур. То же самое по хлопку. Здесь есть достаточно крупное предприятие. Поэтому тоже будем обсуждать, какой объем они смогут зарезервировать под поставку на белорусский рынок», — добавила Лугина.

Напомним, сегодня начался визит в Зимбабве делегации во главе с диктатором Лукашенко. Накануне СМИ африканской страны опубликовали материал о внутренних скандалах, связанных с его режимом.

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