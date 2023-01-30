Как бойцы ВСУ обучаются в Британии 30.01.2023, 18:47

Украинские защитники изучают техники маскировки и занятие огневой позиции.

Военнослужащие-инструкторы Вооруженных сил Британии теоретически и практически отработали с новобранцами Вооруженных сил Украины, которые проходят базовую общевоенную подготовку в рамках международной учебной операции на территории Британии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал заместителя командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александра Павлюка.

Военнослужащие ВСУ учатся тактике выбора и правильному занятию огневой позиции с использованием для стрельбы ям, холмов, деревьев и других особенностей местности

К тому же во время учений украинские военные изучают техники маскировки, в частности:

- методы индивидуальной маскировки военнослужащего и скрытой деятельности;

- маскировка на местности;

- порядок использования штатных и подручных средств маскировки.

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