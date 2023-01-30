Чемпион Беларуси по футболу сыграл договорной матч? 2 30.01.2023, 19:13

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СК возбудил уголовное дело в отношении представителя «Шахтера».

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении представителя солигорского футбольного клуба «Шахтер». Причина — якобы попытка повлиять на результат матча чемпионата Беларуси по футболу.

Факт «противоправного влияния» на результат матча выявил ГУБОПиК. Теперь в отношении представителя футбольного клуба «Шахтер» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 253 УК (Покушение на подкуп участников спортивных соревнований). Максимальное наказание по этой статье — до 3 лет лишения свободы. В настоящий момент СК продолжает проведение следственных действий.

Ранее Charter97.org сообщал, что 30 января в офисе футбольного клуба «Шахтер» в Солигорске проходили проверки с участием вооруженных силовиков.

Контактные телефоны клуба «Шахтер», бухгалтерии и отдела маркетинга на данный момент не отвечают. Также журналисты не смогли дозвониться до пресс-секретаря ФК Виктора Володько.

Напомним, 22 января в Минске задержали бывшего спортивного директора солигорского футбольного клуба «Шахтер» Владимира Нидергауса. Его подозревают в мошенничестве. В тот же день имя Нидергауса исчезло с сайта команды.

В прошлом сезоне солигорский клуб стал чемпионом Беларуси.

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