ИТ-рынок в Беларуси трясет 3 30.01.2023, 19:41

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Каких работников ищут компании и какие зарплаты им готовы платить.

ИТ-рынок переживает в Беларуси не самый лучший период. Среди прочего компании сокращают работников. «Зеркало» посмотрело, каких специалистов в этой ситуации ищут фирмы в этой сфере.

В Беларуси работа для айтишников, например, на сайте государственной службы занятости для инженеров-программистов есть несколько сотен вакансий. Правда, много работы на довольно минимальный заработок — от 554 рублей (как правило, в объявлениях указывают сумму до уплаты налогов), и это на полную занятость. При этом в некоторых объявлениях работодатель предъявляет довольно высокие требования к потенциальному сотруднику, а круг их обязанностей выходит за рамки профессии.

Каменецкий районный учебно-методический кабинет заплатит 554 рубля инженеру-программисту с высшим образованием, который помимо технических знаний разбирается в материалах для руководителей, а также нормативах, умеет вести техническую документацию. Ему надо будет разрабатывать, внедрять и сопровождать программное обеспечение в учреждении, обеспечивать работу компьютеров и множительной техники, оформлять и наполнять сайт учреждения.

Страховая компания «Стравита» ищет инженера-программиста на зарплату 554−726 рублей. Соискатель должен иметь опыт работы не менее 3-х лет в области страхования жизни, в частности заниматься программами, связанными со страхованием жизни. Работник должен знать английский язык, быть инициативным, стрессоустойчивым, с аналитическим складом ума.

Примерно на таком же уровне заработок предлагают учреждения образования, здравоохранения, торговли, потребсоюзы, некоторые производственные предприятия, среди них предприятия как государственные, так и частные.

Некоторые госпредприятия готовы платить больше. Например, подразделение НАН Беларуси, которое занимается беспилотниками, обещает заработок рядовому и ведущему инженерам-программистам 2500−3000 и 3500−4000 рублей соответственно.

Во многих частных компаниях программистам заработок обещают побольше, даже если у сотрудника небольшой опыт. К примеру, Junior PHP разработчику с опытом от одного года в компанию «Спортдата» в Минске предлагают на руки 800 долларов (2112 рублей — здесь и далее в переводе по курсу Нацбанка Беларуси на 30 января) в месяц. Та же компания заплатит Middle от 1800 долларов (4753 рублей), а Senior — от 3000 долларов (7922 рублей) в месяц.

Торговая сеть «Мегатоп» ищут программиста 1С с опытом работы 3−6 лет, на руки обещают заплатить минимум 5000 рублей. Но удаленно, как во многих айтишных компаниях, работать нельзя, график нормированный, на работу надо приходить к 8.30. Наниматель обещает бонусы: дополнительный отпуск, медстрахование за счет компании, скидку на продукцию, дополнительные материальные выплаты.

Разработчиков уровня Middle и Senior ждут в компании «БелХард». Кроме знаний, опыта работы, технического английского у них «в глазах должен быть огонь определенного цвета». Сотрудникам обещают заработок грязными от 1000 до 2000 долларов (2640−5281 рублей).

Остаются в Беларуси компании, которые несмотря на санкции ЕС работают на европейский рынок. Например, среди них значится фирма Steinpilz Bel, одним из заказчиков которой выступает, как утверждается, немецкая компания Mercedes-Benz AG. Здесь требуется Middle разработчик .Net, зарплату обещают от 2000 до 3000 долларов на руки (5281−7922 рублей). Наниматель предлагает бонусы — медицинскую страховку, компенсацию за спорт и образование.

Кстати, «плюшки» в виде медстраховки, бесплатного спорта и обедов, которыми еще пару лет назад заманивали к себе айтишников, в большинстве объявлений работодатель уже не указывает.

Отметим, что зарплаты до 4000 долларов инженерам-разработчикам уровня Senior предлагают около десяти компаний из Минска. А заработки выше 4000 долларов (от 10 563 рублей) готовы платить не более пяти фирм (если судить по вакансиям в открытом доступе). Это вакансии для разработчиков приложений (предложение один, два (здесь обещают зарплату до 7 тысяч долларов на руки) и три). Бонусы сотрудникам здесь есть, но больше они нацелены на профессиональное развитие работников — курсы английского языка, создание условий для карьерного роста.

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