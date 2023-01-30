До +3°С ожидается в Беларуси 31 января
- 30.01.2023, 22:13
Пройдет снег.
Снег и до плюс 3 градусов ожидается в Беларуси 31 января, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Во вторник будет облачно, днем с прояснениями. Временами прогнозируются осадки, в основном снег, мокрый снег, местами слабая метель. В отдельных районах слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит минус 3 - плюс 2 градуса, а днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.