До +3°С ожидается в Беларуси 31 января 30.01.2023, 22:13

Пройдет снег.

Снег и до плюс 3 градусов ожидается в Беларуси 31 января, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно, днем с прояснениями. Временами прогнозируются осадки, в основном снег, мокрый снег, местами слабая метель. В отдельных районах слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит минус 3 - плюс 2 градуса, а днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

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