Ученые назвали напиток, который почти вдвое снижает риск потери памяти 1 30.01.2023, 22:53

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Исследование длилось 20 лет.

Исследования показывают, что регулярное употребление определенного сока способно защитить наш мозг от потери памяти.

Человеческий мозг — сложная конструкция и ученые то и дело ищут способы, чтобы улучшить его работу. В этот раз исследователи сосредоточились на изучении продуктов, которые способны защитить нашу память с возрастом, пишет PSY Blog.

Данное исследование длилось 20 лет, а в общей сложности в нем приняли участие почти 28 тысяч мужчин. Каждые четыре года ученые проводили контрольные тесты — реципиентов расспрашивали об их рационе, а также проверяли их память и мыслительные способности.

В ходе контрольных тестов реципиентам также предлагали ответить на ряд вопросов. Например:

Стало ли у вас больше проблем, чем обычно, с запоминанием короткого списка (предметов, покупок)?

Стало ли у вас больше проблем, чем обычно, во время вспоминания группового разговора или телепрограммы?

Позже исследователи проанализировали полученные данные и свели их воедино. Оказалось, что участники исследования, которые съедали около шести порций фруктов и овощей в день, на 34% реже испытывали трудности с мышлением с возрастом. Более того, ученые обнаружили, что большое количество овощей и фруктов в рационе в среднем возрасте было напрямую связано с улучшением когнитивного здоровья мужчин в дальнейшем. Причем эффект сохранялся, даже если со временем менялась диета, и реципиенты потребляли меньше фруктов и овощей.

Любопытным оказался так же тот факт, что ученые обнаружили связь между регулярным потреблением апельсинового сока и снижением риска развития проблем с памятью с возрастом — в среднем на 47%.

Также исследователи считают, что ягоды, оранжевые и красные овощи, а также листовая зелень способны защитить от потери памяти в более взрослом возрасте. По словам соавтора исследования доктора Чанчжэна Юаня, основным преимуществом данного исследования является его масштаб — ученым удалось отслеживать большую группу мужчин в течение двух десятков лет, что позволило получить убедительные результаты.

Ученые считают, что результаты их исследования являются еще одним доказательством того, что выбор диеты в более молодом возрасте играет важную роль в здоровье нашего мозга. Впрочем, исследователи отмечают, что они лишь обнаружили связь, однако не нашли ее причины.

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