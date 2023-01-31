Рolitico: Столтенберга из-за войны в Украине могут снова оставить генсеком НАТО 31.01.2023, 1:34

Йенс Столтенберг

Фото: Liga.net

Полномочия могут продлить еще на год.

НАТО может продлить мандат генерального секретаря Североатлантического союза Йенса Столтенберга еще на один год.

Об этом сообщает Рolitico.

Большинство мировых чиновников считают, что продление Столтенберга в должности генсека НАТО является более надежным решением, чем избрание нового кандидата. Его воспринимают как высокопоставленного чиновника, который может сохранять хладнокровие в кризисных ситуациях.

«Столтенберг хочет остаться», - сказал один из высокопоставленных дипломатов НАТО.

Однако повторное его избрание вызывает также беспокойство. Да, в дальнейшем голосование за нового генсекретаря может совпасть с конкурсом на лучшие должности в ЕС в 2024 году, не говоря уже о предстоящих президентских выборах в США.

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