Казахстан оставит режим Лукашенко без «лазейки» в санкциях 31.01.2023, 3:11

Власти Казахстана лишат перевозчиков из Беларуси возможности работать на европейском рынке.

Власти Казахстана намерены ужесточить правила работы в стране для иностранных автоперевозчиков, в том числе российских и белорусских, которые использовали казахстанскую регистрацию для обхода санкций и транспортировки товаров в Европу и из нее.

С 20 февраля Минтранс Казахстана вносит изменения в правила допуска к международным грузоперевозкам, согласно которым компании-новички будут лишены таких прав, сообщила председатель правления Союза автоперевозчиков и экспедиторов республики (САПЭК) Асель Садыкова.

По ее словам, более 5 тысяч грузовиков из России и Беларуси после начала войны в Украине были перерегистрированы в Казахстане, чтобы по казахстанской квоте возить товары в Европу и обратно.

В результате количество фур, осуществляющих международные перевозки, увеличилось почти в 2,3 раза, до 16 тысяч, а российские и белорусские компании, ставшие недавно казахстанскими, забрали себе 70% рынка.

В результате в Казахстане возник дефицит разрешений на поездки в Европу, а национальные перевозчики начали бить тревогу, многократно обращаясь в Министерство индустрии и инфраструктурного развития.

По словам Садыковой, эти жалобы были услышаны: новые правила покончат с практикой перерегистрации российских грузовиков в Казахстане и позволят защитить казахстанских перевозчиков от конкуренции. Впрочем, признает она, неясно, что делать с теми российскими и белорусскими компаниями, которые успели «сменить гражданство».

Казахстан не присоединится к санкциям против России, но и не будет помогать ей обходить существующий режим ограничений, заявил в декабре министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди.

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