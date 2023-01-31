Норвегия отправит танки Leopard в Украину как можно скорее 31.01.2023, 5:19

Об этом заявил норвежский глава Минобороны.

Норвегия обещает как можно быстрее отправить Украине танки Leopard 2. Об этом заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам, передает france24.

По словам Грама, Норвегия отправит часть своего парка боевых танков Leopard 2 в Украину как можно скорее – возможно, в конце марта.

На вооружении у Норвегии имеется 36 танков Leopard 2. Сколько из них будет передано Украине, пока неизвестно.

«Мы еще не определили число», – сказал норвежский министр обороны.

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