Экс-разведчик КГБ: Кремль готовит ракетный удар по Москве 5 31.01.2023, 8:06

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ПВО на крышах выставлены слишком публично.

Кремль может имитировать украинскую атаку на Москву и для этого размещает там средства противовоздушной обороны (ПВО), чтобы ложно обвинить в теракте Киев.

Такую версию озвучил бывший сотрудник КГБ СССР и Службы внешней разведки РФ Сергей Жирнов в выпуске программы «Аргумент». Он отметил, что сейчас Москва слишком публично устанавливает ПВО, якобы для защиты от украинских атак.

«Это может быть для того, чтобы имитировать украинскую атаку на Москву. Типа собьют они там пару ракет, а одна ракета какая-то разрушит жилой дом в Москве. И все это, конечно, пройдет по всем каналам», - сказал он.

По мнению экс-разведчика, демонстративное размещение ПВО в Москве с военной точки зрения – настоящая глупость.

«Демонстрировать публично ПВО – это значит рассказывать врагу о том, где стоит защита. А если вы знаете, где стоит защита, значит вы можете по ней ударить или ее обойти. Как правило, защиту ставят секретно», - отметил он.

По мнению Жирнова, Украине не нужно ничего демонстрировать Москве после успешных ударов по военных аэродромах в Дягилево и Энгельсе. Кремль, итак, осознает возможности Украины, которая ударами по стратегической авиации создала угрозу для так называемой путинской «ядерной триады».

«Люди очень недооценивают то, что произошло в Дягилево, Энгельсе. Это два аэродрома стратегической авиации Российской Федерации. Там находятся стратегические бомбардировщики, которые способны нести ядерное оружие. Эти аэродромы должны защищаться лучше, чем Кремль», - сказал он.

Как писал сайт Charter97.org,19 января, в сети появились снимки и видео установки ПВО на крышах бизнес-центра и здания Министерства обороны Российской Федерации в Москве.

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