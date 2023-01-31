Взрывы в Иране: МИД Украины напомнил персидскую народную мудрость

Взрывы в Иране: МИД Украины напомнил персидскую народную мудрость1
- 31.01.2023, 8:19
- 5,530
Тегеран неоднократно предупреждали.
Украине не известна причина взрывов на иранских объектах, однако Киев неоднократно предостерегал Тегеран о последствиях за поддержку агрессии против Украины.
Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
«Украина неоднократно предостерегала Иран: последствия за поддержку агрессии против Украины будут гораздо масштабнее, чем выгода от сотрудничества с Россией.
Нам не известна причина взрывов на иранских объектах. Но как говорит персидская народная мудрость: не делай другому зла, и себе не навредишь».
Ранее СМИ сообщили, что временного поверенного в делах Украины в Тегеране вызвали в МИД Ирана в связи с ударами беспилотников по иранским объектам в ночь на воскресенье.
Как писал сайт Charter97.org, в ночь на 29 января в Иране по всей стране были атакованы военные объекты и стратегические предприятия.