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Взрывы в Иране: МИД Украины напомнил персидскую народную мудрость

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  • 31.01.2023, 8:19
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Взрывы в Иране: МИД Украины напомнил персидскую народную мудрость

Тегеран неоднократно предупреждали.

Украине не известна причина взрывов на иранских объектах, однако Киев неоднократно предостерегал Тегеран о последствиях за поддержку агрессии против Украины.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

«Украина неоднократно предостерегала Иран: последствия за поддержку агрессии против Украины будут гораздо масштабнее, чем выгода от сотрудничества с Россией.

Нам не известна причина взрывов на иранских объектах. Но как говорит персидская народная мудрость: не делай другому зла, и себе не навредишь».

Ранее СМИ сообщили, что временного поверенного в делах Украины в Тегеране вызвали в МИД Ирана в связи с ударами беспилотников по иранским объектам в ночь на воскресенье.

Как писал сайт Charter97.org, в ночь на 29 января в Иране по всей стране были атакованы военные объекты и стратегические предприятия.

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